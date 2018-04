Il movimento francese di estrema destra "Generation Identitaire" ha condotto un blitz al confine con l'Italia sulle rotte percorse dai migranti che tentano di valicare le Alpi. Un centinaio di militanti è piombato al Colle della Scala ancora innevato, srotolando sul versante della montagna un enorme striscione con slogan in lingua inglese. I militanti hanno poi sistemato una rete in plastica arancione, di quelle usate per delimitare i cantieri, per erigere un simbolico muro tra l'Italia e la Francia.

Sugli striscioni frasi come "Closed border. You will not make Europe home. Back to your homeland. No Way" (Frontiere chiuse. Non farete dell'Europa la vostra casa. Tornate a casa vostra).



L'iniziativa fa parte della campagna "Defende Europe. Mission Alpes" promossa da Generation Identitaire, il movimento nato nel 2012 in Francia "per combattere la massiccia immigrazione e l'islamizzazione dell'Europa". Il blitz a 25 chilometri da Briancon (Francia) e a 14 da Bardonecchia (Torino), teatro a inizio mese dell'intervento di alcuni poliziotti francesi in un centro di accoglienza di migranti gestito dalla associazione umanitaria.