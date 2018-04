Bardonecchia, alle Dogane primo incontro Italia-Francia

Una delegazione francese è stata ricevuta dai vertici dell'Agenzia Dogane e Monopoli, in un primo incontro dopo la vicenda del blitz degli agenti d'Oltralpe nel centro migranti di Bardonecchia. "E' stata l'occasione - dicono fonti delle Dogane - per un primo chiarimento e per porre le premesse per una più efficace cooperazione transfrontaliera, basata sul rispetto di un quadro giuridico condiviso".