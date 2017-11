Australia, tigre maltrattata dai guardiani del parco di Dreamworld

Il video pubblicato su Instagram dall'utente Xy Latu ha scatenato un vero e proprio polverone sul parco tematico di Dreamworld, situato nel Queensland, in Australia. La clip mostra due guardiani tirare la coda e maltrattare la tigre Akasha e le polemiche sul web non hanno tardato ad arrivare. Immediata la risposta del manager generale di Dreamworld, che ha giustificato il gesto in questione spiegando che le due tigri si stavano picchiando tra loro ed era perciò necessario "ri-orientare" gli animali per evitare incidenti. Secondo il responsabile Al Mucci, la mano aperta nella zona del viso sarebbe il modo più sicuro per riportare le tigri che si affrontano a una situazione di calma.