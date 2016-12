Usa, bimbo di tre anni spara e uccide il fratellino dei 18 mesi

10:44 - Un bimbo di tre anni ha sparato accidentalmente al fratellino di soli 18 mesi, uccidendolo, in Arizona. I due stavano giocando nell'appartamento di una vecchia amica di famiglia, dove si erano recati insieme alla madre, quando hanno trovato una pistola. Il più grande l'ha presa in mano e ha sparato in testa al fratellino. Secondo la polizia l'arma non era ben custodita.