1 agosto 2014 Usa, 46 mamme si rasano per solidarietà con i propri figli malati di cancro Un'iniziativa per stare vicine ai bambini e per sostenere la ricerca

17:57 - Un gesto concreto per rassicurare i propri bambini malati di cancro. E' quello che hanno voluto compiere sabato scorso le 46 mamme che si sono trovate a Boston per rasarsi i capelli e trasformare questo momento in una festa. Fanno parte di un'associazione che si chiama appunto "46 Mommas Shave for the Brave" nata nel 2010 da un dato molto duro: ogni giorno della settimana negli Stati Uniti sono 46 le madri alle quali viene detto che il loro bambino ha il cancro. Nell'ultima seduta di "rasatura" di gruppo sono riuscite a raccogliere oltre 200mila dollari per la Fondazione San Baldrick, un'organizzazione che finanzia borse di ricerca sul cancro in età pediatrica. Sul loro gruppo Facebook hanno pubblicato le foto scattate dal fotografo Connor Sumner.