Joystick - Golden Axe, il campione dei videogiochi da bar

Erano i tempi di Conan il Barbaro quando Golden Axe arrivò nelle sale giochi e nei bar di tutto il mondo. Un gioco semplicemente fantastico, in cui si poteva scegliere un eroe da una rosa di tre disponibili (un barbaro, un nano o un'amazzone) per combattere, in puro stile da picchiaduro a scorrimento, contro le legioni di Death Adder. Fabio e Dino provano a giocarci oggi, rigorosamente nella versione da sala giochi, per riscoprire un vero e proprio classico basato su mazzate e magie.