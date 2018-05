Joystick - Marble Madness, il delirio escheriano di Atari

Marc Cerny, tanti e tanti anni prima di ideare la configurazione di PlayStation 4, era un brillante game designer. Tra le sue idee più riuscite c’è senza dubbio Marble Madness, un gioco creato da Atari inizialmente in versione “da bar” in cui si controllava una sfera attraverso labirinti tridimensionali complessi e pericolosi. Il controller stesso, al tempo, era una sfera: un trackball che riusciva - e non era ovviamente facile - a far immedesimare il giocatore con la biglia protagonista del gioco. Fabio e Dino lo provano oggi, in versione originale “da bar” (il gioco è stato successivamente convertito per tantissime piattaforme, da Amiga ad Apple II, da Spectrum a Game Gear) utilizzando però un joystick. Funzionerà?