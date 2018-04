Overwatch, arriva la modalità Eliminazione Competitiva

A sorpresa, è arrivata una nuova modalità a tempo limitato per i fan di Overwatch , che all'interno dell'evento Ritorsione potranno sperimentare una nuova variante competitiva per dodici giocatori, divisi in due squadre da sei eroi. Si tratta di Eliminazione 6v6 Competitiva , playlist disponibile all'interno della modalità Arcade che consente di mettersi alla prova all'interno di tutte le mappe normalmente incluse nella rotazione della classica playlist Eliminazione, con l'aggiunta della nuova Ayutthaya .

L'obiettivo di ciascuna squadra è quella di aggiudicarsi per prima tre round su cinque, senza la possibilità di tornare in partita in caso di morte durante un round. Con la regola Lockout, la squadra che vincerà un round sarà costretta a cambiare eroi in quello successivo.



L'evento a tempo limitato è già disponibile gratuitamente per le versioni PC, PS4 e Xbox One di Overwatch e sarà accessibile all'interno della modalità Arcade fino alla mezzanotte dell'8 maggio.