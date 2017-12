Che diavolo è Overwatch?

Quante volte vi sarà capitato di richiamare vostro figlio, dicendogli di mettere in pausa il videogioco, solo per sentirvi rispondere "Non posso, sto giocando a Overwatch?" E quante volte avrete pensato a cosa potesse essere, questo Overwatch con cui passa la maggior parte del tempo?



Abbiamo realizzato un video proprio per spiegare di cosa si tratta e perché ha raggiunto un simile successo, con milioni di giocatori, incassi miliardari e competizioni mondiali apposite. Overwatch è molto più di un semplice videogioco, è un vero e proprio mondo.