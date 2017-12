DOOM sbarca nella realtà virtuale

Avete mai sognato di mettere piede su Marte? Magari senza essere circondati da orde di demoni infernali, sì, ma questa occasione potrebbe andarvi bene lo stesso: da oggi è disponibile DOOM VFR, il primo DOOM pensato esclusivamente per la realtà virtuale.



Potete acquistarlo andando in negozio e facendo vostra l’edizione fisica, ma anche digitalmente dirigendovi su Steam o PlayStation Store: il gioco, infatti, è disponibile sia per PC che PlayStation 4, a patto che abbiate a disposizione un visore HTC Vive o PlayStation VR.



Il prezzo è di circa 29,99 Euro sia per la versione digitale che quella fisica e nel caso della versione PS4 potete scegliere sia i controller Move che il pad standard come sistema di controllo.