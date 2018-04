Overwatch: in arrivo la mappa di Venezia

Con il prossimo aggiornamento di Overwatch, lo sparatutto online dei creatori di Diablo, Starcraft e World of Warcraft, arriverà una mappa ambientata in Italia. Potete ammirare la prima immagine dell'ambientazione veneziana all'interno di questo articolo: Il Bel Paese mancava all'appello delle mappe di gioco posizionate in vari posti del mondo, ma finalmente sta per arrivare. Oltre alla nuova location, verranno pubblicate nuovi costumi per numerosi personaggi, tra cui Moira, uno degli ultimi eroi apparsi nel gioco. L'aggiornamento sarà completamente gratuito e arriverà entro la fine di aprile.