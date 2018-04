Maradona ama la Juve? El Diez attacca FIFA 18

L'errore, visibile solo quando su PS4 si avvia una partita tra Juventus e Napoli all'interno dello Juventus Stadium, è stato notato dal giornalista Paolo Trapani, che ha subito portato la questione all'attenzione della stella argentina: "Certi errori non si possono fare, soprattutto se sei un videogioco notissimo al pubblico", avrebbe dichiarato Maradona ai microfoni di Radio Kiss Kiss, confidando di essersi rivolto ai propri legali per risolvere la faccenda.



Non resta che attendere un intervento da parte di Electronic Arts, che siamo sicuri risolverà il bug all'interno della prossima patch di FIFA 18 per placare l'ira del fuoriclasse argentino.