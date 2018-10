Fortnite: Battle Royale arriva su tutti i dispositivi Android

Epic Games ha annunciato che Fortnite: Battle Royale , il popolarissimo videogioco che ha monopolizzato l'attenzione dell'industria negli ultimi mesi, è finalmente disponibile su tutti i dispositivi Android . Dopo il lancio in anteprima su Samsung Galaxy Note 9 e altri dispositivi Samsung Galaxy di recente produzione, il team di sviluppo ha esteso la disponibilità del gioco di sopravvivenza free-to-play anche agli altri dispositivi che fanno uso del sistema operativo di Google.

Anche questa versione per i dispositivi di altri marchi non potrà essere scaricata da Google Play Store, ma richiederà l'installazione manuale del pacchetto dal sito ufficiale di Epic Games. Questa mossa, secondo gli sviluppatori, permetterà al team di avere un rapporto diretto con i clienti e migliorerà costantemente la qualità del prodotto.



Tutti i possessori di un dispositivo Android compatibile (trovate la lista sul sito ufficiale) potranno accedere al sito di Fortnite: Battle Royale e scaricare gratuitamente il pacchetto d'installazione, seguendo le nostre istruzioni per installarlo sul vostro smartphone o tablet.