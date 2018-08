Fortnite: disponibile la versione Android

Con ricavi ormai giunti a livelli stellari, Fortnite fa il suo esordio, anche se in versione non definitiva al momento, anche sulle piattaforme Android. Se pensiamo che già ora, senza poter contare su una versione per il sistema operativo più diffuso per smartphone, il gioco di Epic Games è riuscito a superare il miliardo di dollari, si può comprendere quanto ancora possa crescere il fenomeno che ha già coinvolto anche calciatori come Zlatan Ibrahimović e starlette come la nostra Valentina Nappi.