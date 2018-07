La Fortnite-Mania travolge anche Valentina Nappi

La passione per i videogiochi di Valentina Nappi è ormai cosa conclamata: da tempo la giovane pornoattrice di Scafati si diletta in diretta sul suo canale Twitch, mostrando per lo più le sue partite alla saga di Final Fantasy. Le cose sono un po' cambiate in questi giorni, perché anche la Nappi è stata travolta dal gioco del momento: Fortnite, un fenomeno culturale in grado di catturare anche l'attenzione ai Mondiali di Russia 2018 (avete visto l'esultanza di Griezmann durante la finale?). Ecco alcuni scatti di una delle dirette più recenti che ritraggono la versione PC.