Fortnite conquista la finale dei Mondiali di Russia 2018

Fortnite è ormai un fenomeno culturale di impatto globale impossibile da sottovalutare, tanto da influenzare con le sue simpatiche movenze anche le esultanze dei campioni della finale dei Mondiali di Russia 2018. Dopo Dele Ali nella partita Svezia - Inghilterra, durante la finale Francia - Croazia anche Antoine Griezmann ha esultato imitando l'emote "Take the L", celebrazione molto in voga tra i giocatori del videogioco del momento. E se non la conoscevate prima d'ora, beh, è arrivato il momento di aggiornarvi!