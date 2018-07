I videogiochi conquistano il Mondiale

Durante le ultime partite dei Mondiali in Russia, alcuni giocatori si sono cimentati in delle esultanze che hanno evidenziato la loro passione per i videogiochi.



È il caso di Dele Ali, che nella partita Svezia - Inghilterra ha esultato con la tipica danza di Fortnite, fenomeno del momento disponibile su tutte le piattaforme, e di Neymar, che ha coinvolto i suoi compagni nel lancio di una granata flashbang immaginaria, un festeggiamento ripreso alla perfezione dalla cultura di CounterStrike GO, sparatutto amatissimo dai giocatori PC.



Dai titoli per tutti a quelli più ricercati: il mondo dei videogiochi cattura i professionisti del pallone al punto da fargli imitare gli eroi e le movenze più famose. Simpatico, no?