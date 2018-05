Valentina Nappi sbarca su Twitch giocando a Final Fantasy XV

Dopo Mia Khalifa, un'altra star del porno ha deciso di darsi ai videogiochi inaugurando un proprio canale su Twitch: è il caso della "nostra" Valentina Nappi, una delle più amate attrici della scena hard che sbarca sulla piattaforma di streaming dedicata al gaming con un titolo di tutto rispetto come Final Fantasy XV.



La pornostar si è dilettata in numerose dirette su Twitch alle prese con il gioco di ruolo di Square-Enix, instaurando un'interazione genuina con i propri spettatori in cui non sono mancate domande "scomode" sul proprio lavoro, a cui Valentina ha risposto in modo molto diretto e senza mai scadere nel volgare.