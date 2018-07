Fortnite supera il miliardo di ricavi

La notizia arriva da un report finanziario dell'autorevole istituto statistico Superdata: il videogioco amato da grandi e piccini ha superato il miliardo di dollari di ricavi grazie alle sole microtransazioni, i piccoli pagamenti digitali effettuabili con carte di credito e prepagate tanto in voga negli ultimi anni. Una cifra che, a quanto pare, ignora totalmente utili provenienti dall'acquisto della modalità storia di Fortnite.



Il miliardo di dollari, quindi, è stato raggiunto solamente grazie all'acquisto dei Battle Pass, pacchetti contenenti elementi estetici per i personaggi, e i V-Buck, la valuta interna del gioco utile per acquistare oggetti e potenziamenti.



Ma il successo non si ferma qui, perché Fortnite è un fenomeno soprattutto online, dove ha raccimolato l'85% delle trasmissioni streaming appartenente al genere dei giochi battle royale nel mese di maggio 2018 (circa 700.000 spettatori).



Il gioco per PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, Mac e iOS, insomma, è un vero e proprio portento in continua crescita, vedere per credere!