La Fortnite-mania contagia anche Zlatan Ibrahimovic

Continua a crescere il numero di personaggi famosi attratti da Fortnite, il titolo Battle Royale di Epic Games che sta letteralmente spopolando tra le star dello spettacolo e dello sport. L'ultimo in ordine cronologico è il calciatore Zlatan Ibrahimovic, fuoriclasse ex-Manchester United che ha militato anche tra le fila di Juve, Inter e Milan: nei giorni scorsi, infatti, Ibra è apparso in diretta su Twitch alle prese con Fortnite: Battle Royale, in compagnia dello streamer e amico KekGs.



Il buon vecchio Zlatan (che attualmente gioca nei Los Angeles Galaxy) ha fatto parlare di sé anche lontano dal rettangolo di gioco, lamentandosi della scarsa connessione dell'amico e invitando gli spettatori presenti a elargire delle donazioni per consentire allo streamer di migliorare la sua banda larga. Lo svedese ha poi ironizzato sulla questione, affermando che se solo avesse voluto avrebbe potuto acquistare direttamente il provider internet e migliorare la rete internet di KekGs.