Fortnite: Pacchetto Zero Assoluto sarà nei negozi a novembre

Epic Games ha annunciato diverse novità per Fortnite, tra cui spicca l'edizione fisica Pacchetto Zero Assoluto in arrivo nei negozi il 16 novembre grazie alla collaborazione con Warner Bros.:



"Fortnite: Pacchetto Zero Assoluto includerà Fortnite Battle Royale e una serie di contenuti premium come il Completo Frostbite, il Deltaplano del Fronte Freddo, il Piccone Gelone, il Dorso Decorativo Punto di Congelamento e 1000 V-Buck che potranno essere utilizzati per gli acquisti in-game, come skin e Pass Battaglia".



Fortnite: Pacchetto Zero Assoluto sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch e i suoi contenuti saranno in vendita anche in formato digitale sugli store delle rispettive piattaforme.



Intanto, è appena stata pubblicata la patch 6.02, con la pazza modalità Domina la discoteca, in cui due squadre da 50 giocatori dovranno impossessarsi delle piste da ballo presenti sulla mappa, e il Lanciarazzi Quadruplo, un’arma in grado di sparare quattro razzi in rapida successione.