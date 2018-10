Overwatch, al via l'evento Halloween da brividi: tutte le novità

Blizzard ha finalmente dato il via al nuovo evento speciale di Overwatch , intitolato Halloween da Brividi : dopo l'edizione dello scorso anno, la casa californiana propone alcune novità per il suo sparatutto, tra cui spiccano nuove modalità di gioco e contenuti inediti per la personalizzazione degli eroi.

L'evento introduce infatti una nuova versione della rissa PvE La Vendetta di Junkenstein , aggiungendo nuovi eroi come Brigitte e Tracer alla modalità e offrendo una nuova sfida agli utenti più smaliziati: la Notte Infinita . Si tratta di una sorta di modalità orda nella quale sconfiggere ondate infinite di nemici che tenteranno di assalire il castello, caratterizzato dalla presenza di una classifica online per competere con giocatori da tutto il mondo. Completando le sfide nelle nuove modalità, otterrete forzieri a tema che vi premieranno con nuovi emote, highlight, avatar, spray e pose vittoriose, ma soprattutto con nuove skin che potete osservare nella fotogallery seguente.

Tra le skin presenti, noterete alcune novità per personaggi come Doomfist, Wrecking Ball e Sombra, mentre non mancheranno vecchie skin delle passate edizioni. ​Per l'occasione, Blizzard ha aggiunto tre varianti delle arene di Overwatch, opportunamente modificate per adattarsi al tema horror dell'evento: Château Guillard, Hollywood ed Eichenwalde, che saranno disponibili per tutta la durata di Halloween da Brividi.



L'evento sarà attivo fino al 31 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One, ed è accessibile gratuitamente da tutti i possessori dello sparatutto. A seguire alcune immagini della nuova modalità di gioco e dei contenuti estetici che potrete ottenere nelle casse premio dell'evento speciale.