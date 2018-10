Un primo sguardo ai LEGO di Overwatch

Overwatch, lo sparatutto dei creatori di World of Warcraft che da un paio di anni a questa parte sta spopolando nel mondo degli eSport, è pronto al debutto nel mondo dei giocattoli.



Blizzard, infatti, ha annunciato una collaborazione con LEGO che si tradurrà nella vendita di set ufficiali dedicati ai personaggi e alle mappe del videogioco, come potete notare dal video che presenta la protagonista simbolo, Tracer, in versione mattoncino.



Due fenomeni di fama mondiale si incontrano nel segno della cultura pop e il risultato è davvero impressionante.