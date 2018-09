Bethesda realizza il sogno di un bambino malato di cancro

Gli sviluppatori hanno raggiunto Wes, 12 anni, per fargli provare in anteprima il nuovo capitolo della sua serie preferita, come testimoniato dalle foto pubblicate su Facebook, dove i genitori hanno commentato:



"Anche se non ha avuto la possibilità di tenere il gioco con sé perché non è ancora pronto, solo quelle poche ore di gioco lo hanno reso più felice di quanto possiate immaginare".



Wes abita in Virginia, dove sta combattendo con neuroblastoma al quarto stadio. I medici, purtroppo, hanno deciso di interrompere la terapia, ma la giornata di divertimento in compagnia del suo gioco preferito sarà indimenticabile.