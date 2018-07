Overwatch League: i London Spitfire vincono 1 milione di dollari

Nel fine settimana allo Barclays Center di Brooklyn, stadio dei New York Islanders e dei Brooklyn Nets, si è tenuta la finale del primo torneo mondiale di Overwatch, il dirompente sparatutto in prima persona di Blizzard, gli sviluppatori di Diablo e World of Warcraft, per PC, PS4 e Xbox One.



Un evento che ha garantito ai vincitori, i London Spitfire, un montepremi da un milione di dollari dopo una sfida al cardiopalma contro i Philadelphia Fusion, che ha avuto luogo nello stadio sotto gli occhi di oltre 20.000 spettatori. Per accedere alla finale, gli appassionati hanno saccheggiato il botteghino per assicurarsi dei posti a sedere al costo di 70 o 94 dollari.



È l’ennesima conferma per l’incredibile fenomeno degli eSport, che solo in questa occasione ha raccolto un’audience online di centinaia di migliaia di spettatori, che hanno potuto seguire l’evento previo pagamento di un biglietto virtuale da 29,99 dollari.



Ecco la classifica finale delle squadre con i rispettivi premi in denaro:



1. London Spitfire - 1 milione di dollari

2. Philadelphia Fusion - 400mila dollari

3. New York Excelsior - 100mila dollari

4. Los Angeles Valiant - 100mila dollari

5. Boston Uprising - 50mila dollari

6. Los Angeles Gladiators - 50mila dollari



Insomma, lo sport virtuale dell’universo dei videogiochi è sempre più vicino allo sport reale, occasioni del genere non fanno altro che confermarlo.