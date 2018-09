Fortnite, il via libera di Sony: si gioca insieme a Xbox e Switch

Dopo le numerose e accese lamentele dei mesi scorsi, Sony ha deciso di fare un'inversione di marcia e permettere agli utenti di Fortnite in versione PS4 di giocare con quelli di tutte le altre piattaforme.



Non ci saranno più limiti per le partite online di Fortnite, quindi: da oggi i match saranno popolati dai giocatori PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS e Android senza alcuna restrizione.



Si tratta di un precedente importante, che aprirà le porte del cosiddetto cross-play a tutti i giochi, come è possibile leggere nel messaggio di John Kodera, presidente e amministratore delegato di Sony Interactive Entertainment:



"Per 24 anni abbiamo cercato di offrire ai nostri fan la migliore esperienza di gioco da una prospettiva unicamente incentrata su PlayStation. Oggi, le community di alcuni giochi si sono evolute al punto in cui le esperienze multipiattaforma aggiungono un valore significativo per i giocatori.



Considerato questo, abbiamo condotto un’analisi approfondita delle meccaniche di business necessarie ad assicurare che l’esperienza PlayStation dei nostri utenti resti intatta, oggi e nel futuro, nella prospettiva di rendere aperta la piattaforma.



Questo rappresenta un cambiamento notevole per SIE a livello di politiche aziendali, e siamo ora in fase di pianificazione in tutta l’organizzazione per supportare questo cambiamento. Daremo notizie alla community una volta che avremo più dettagli da condividere, compresi dati più specifici sulle tempistiche della beta e sulle prospettive future".