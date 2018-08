Come installare Fortnite Battaglia Reale su Android

Fortnite Battaglia Reale per dispositivi Android è realtà, ma non passa per il download dal Play Store come tutte le altre applicazioni e i giochi disponibili per il sistema operativo di Google.



Ecco, quindi, come si fa per scaricare Fortnite su Android:



1. Evita totalmente il Play Store: soprattutto in questo momento, lo store è pieno di applicazioni pericolose e giochi fake. Evitate di cercare Fortnite sul Play Store, perché, come vi dicevamo, non c'è e anche Google ha inserito un apposito messaggio che recita “Fortnite Battaglia Reale di Epic Games, Inc non è disponibile su Google Play".



2. Controlla se il tuo smartphone (o tablet) è compatibile, ecco quelli che lo sono attualmente: Samsung Galaxy: S7 / S7 Edge, S8 / S8+, S9 / S9+, Note 8, Note 9, Tab S3, Tab S4 Google: Pixel / Pixel XL, Pixel 2 / Pixel 2 XL, Asus: ROG Phone, Zenfone 4 Pro, 5Z, V Essential: PH-1 Huawei: Honor 10, Honor Play, Mate 10 / Pro, Mate RS, Nova 3, P20 / Pro, V10 LG: G5, G6, G7 ThinQ, V20, V30 / V30+ Nokia: 8 OnePlus: 5 / 5T, 6 Razer: Phone Xiaomi: Blackshark, Mi 5 / 5S / 5S Plus, 6 / 6 Plus, Mi 8 / 8 Explorer / 8SE, Mi Mix, Mi Mix 2, Mi Mix 2S, Mi Note 2 ZTE: Axon 7 / 7s, Axon M, Nubia / Z17 / Z17s, Nubia Z11. Se il tuo dispositivo non è presente in questa lista, clicca qui per avere aggiornamenti da Epic Games.



3. Iscriviti alla lista di attesa, se non sei in possesso di un dispositivo Samsung (in quel caso ti basta andare nella sezione giochi del tuo telefono/tablet): clicca qui e inserisci la tua mail, sarai poi contattato da Epic Games non appena ci sarà posto per te. A questo punto, almeno fino a quando non terminerà la fase di testing, non ti resterà altro da fare che aspettare il file di installazione. Di solito ci vogliono un paio di giorni.



4. Installa il file che ti ha inviato Epic Games: si chiama "Fortnite Installer" e una volta scaricato ti permetterà di avviare l'installazione del gioco. Una volta terminato il caricamento, potrai finalmente giocare a Fortnite Battaglia Reale.