Fortnite arriva su Android... con un escamotage

Finalmente Fortnite: Battaglia Reale sta per arrivare su dispositivi Android: Epic Games ha annunciato come intende distribuire il popolare gioco "free-to-play" sul sistema operativo di Google.



In una recente intervista, Tim Sweeney di Epic Games ha svelato che la versione Android del gioco versione non sarà distribuita su Google Play Store, il negozio virtuale di app ufficiale di Google per tutti gli smartphone e tablet.



La casa di sviluppo americana ha intenzione di pubblicare autonomamente l'edizione mobile su Android, dando agli utenti la possibilità di scaricare il file dell'applicazione direttamente dal sito ufficiale di Fortnite.



La scelta di Epic deriva dalla volontà di mantenere un "contatto diretto" con i suoi utenti, ma la verità è che l'azienda vuole evitare che il colosso di Mountain View possa ottenere una percentuale sui ricavi dagli acquisti in-app, che si aggirerebbe approssimativamente sul 30%.



Continuate a seguirci per scoprire come e quando potrete installare Fortnite su Android!