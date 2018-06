Minecraft: costruiamo un faro

Si tratta di un blocco che, una volta posizionato a terra, emette un fascio di luce nel cielo e garantisce a tutti i giocatori entro una determinata area un bonus in qualche capacità . Dopo averlo costruito, seguendo la ricetta che trovate qui sotto, dovremo rispettare due condizioni fondamentali perché funzioni : in primo luogo, dobbiamo far sì che nessun blocco ostruisca la vista del cielo al nostro faro e, inoltre, deve essere posizionato sopra una piramide fatta di blocchi di uno o più materiali a scelta tra ferro, oro, smeraldo e diamante .

Come si può notare nell’immagine di apertura, è possibile creare piramidi di diverse altezze (quattro, per la precisione). Quanti più strati costruiremo, tanto più vasta sarà la possibilità di scelta del potere garantito e il raggio d’azione del faro. Teniamo presente che le piramidi non devono avere vuoti al loro interno: sono, perciò, strutture molto costose in termini di risorse.



I bonus tra cui scegliere sono i seguenti:



- Velocità: aumenta la rapidità di movimento;

- Sollecitudine: aumenta la velocità di attacco e di distruzione dei blocchi;

- Resistenza: riduce il danno subito;

- Salto ampliato: aumenta l’altezza del salto;

- Forza: aumenta i danni inflitti.



Inoltre, una piramide con quattro strati può fornire:



- Rigenerazione: recupera gradualmente livelli di salute;

- Livello 2: incrementa il bonus conferito da un altro potenziamento – rigenerazione esclusa.



Adesso vediamo invece i diversi tipi di piramide che è possibile costruire, indicando le dimensioni del primo strato, i potenziamenti che garantisce ed il raggio d’azione (in orizzontale) entro il quale si può godere del bonus (per calcolare invece la distanza massima in verticale basta sommare 256 al valore indicato).