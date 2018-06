Minecraft: gli utenti Xbox One possono giocare con quelli Switch

Il cross-play è uno dei temi più in voga del momento nell'industria dei videogiochi: da una parte abbiamo Sony che rifiuta qualsiasi interazione con l'esterno per la sua PS4, dall'altra l'annuncio della collaborazione tra Microsoft e Nintendo per abilitare il multiplayer tra le versioni Xbox e Switch di Minecraft.



Con il trailer che potete scoprire di seguito, infatti, la casa giapponese ha confermato che le due piattaforme potranno interagire permettendo agli utenti Switch di giocare in multiplayer con gli amici su Xbox One e viceversa.