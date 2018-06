21 giugno 2018 12:07 Minecraft: i nemici più temibili del mondo principale Scopriamo come stanare e affrontare i mostri segreti del mondo principale di Minecraft!

Dopo aver scovato le strutture nascoste nel nostro mondo di Minecraft, è il momento di fare la conoscenza di due brutti ceffi: il guardiano antico e il Wither. Si tratta di due dei mostri più difficili da affrontare del gioco, quindi fate molta attenzione!



Analizzeremo i dati principali, come già fatto per gli altri nemici fino ad ora incontrati su Minecraft, indicando anche gli oggetti più interessanti che saremo in grado di ottenere sconfiggendoli.

Guardiano antico



- Punti vita: 80;

- Danno a difficoltà normale: 8 (raggio) / 2 (spine);

- Oggetti ottenuti: cristalli di prismarina, spugna bagnata.



All’interno dei monumenti oceanici si trovano tre guardiani antichi: uno nella parte superiore e gli altri in ognuna delle sezioni laterali. Una volta sconfitti, non ricompaiono più: ne esistono quindi solo un numero finito nel vostro mondo di Minecraft. La battaglia è resa ostica dalle difficoltà di movimento subacqueo, ma è tutt’altro che impossibile.



I guardiani antichi hanno tre attacchi:



- Una volta ogni minuto infligge a tutti i giocatori nelle vicinanze un malus da affaticamento che diminuisce la velocità di attacco;

- Quando le sue spine sono estese infliggerà danno ogni volta che viene colpito in mischia;

- L’attacco principale del guardiano antico è un raggio sparato dall’occhio: non può essere schivato, ma ha una fase iniziale di carica in cui il giocatore viene agganciato e il raggio cambia colore, passando da viola a giallo; soltanto a questo punto parte l’attacco vero e proprio. Se durante il caricamento il bersaglio riesce ad allontanarsi di almeno 14 blocchi, o a interrompere il contatto visivo diretto con il guardiano, l’attacco non andrà a segno.



La spugna bagnata può essere utilizzata solo dopo averla fatta cuocere nella fornace, asciugandola completamente. Si tratta di un cubo molto utile perché permette di prosciugare l’acqua in un raggio di 5x5x5, una volta posizionata a terra.

Wither



- Punti vita: 300;

- Armatura: 4;

- Danno a difficoltà normale: 8 (+ status avvizzimento);

- Oggetti ottenuti: una Stella del Nether;



Il Wither non è un mostro generato automaticamente nel mondo: non è possibile trovarlo "allo stato brado". Se lo si vuole sconfiggere, occorrerà prima evocarlo: per fare questo, bisogna creare una T con dei blocchi di sabbia delle anime, su cui posizionare tre teste di scheletro wither (ottenibili sconfiggendo i suddetti nemici nel Nether), come mostrato nell’immagine di apertura dell’articolo.



Una volta evocato, tenetevi lontano da lui: brillerà di azzurro per qualche secondo prima di generare una violenta esplosione. Solo dopo questa prima fase, quando sarà tornato di colore nero, potrete attaccarlo. Il Wither, se non sono presenti giocatori nell’area, attaccherà qualsiasi mob neutrale nelle vicinanze (con rare eccezioni), provocando seri danni all’ambiente circostante: evocatelo solo se siete pronti a distruggerlo!