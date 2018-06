7 giugno 2018 17:45 Minecraft: le strutture generate casualmente Durante la creazione del mondo di Minecraft, il sistema crea un numero variabile di edifici sparsi nel mondo: vediamo cosa sono e come trovarli!

Dopo esserci fatti le ossa lavorando all'incudine è tempo di lasciare nuovamente il nostro rifugio per esplorare il mondo di Minecraft. Armiamoci di bussola, mappa e generi di prima necessità e prepariamoci a cercare i tesori nascosti all'interno delle strutture generate casualmente; per trovarle dovremo, prima di tutto, essere in grado di identificare il bioma in cui ci troviamo. Per fare questo, è sufficiente premere F3 e cercare, nella parte sinistra dello schermo, la voce Biome: accanto troverete il nome in inglese del bioma in cui vi trovate.

Gli edifici che andremo a cercare si trovano soltanto in alcuni biomi specifici e, anche trovando il giusto ecosistema, non è detto che saremo così fortunati da trovarvi la struttura in questione. Occorrerà una buona dose di partenza: alcune di queste costruzioni sono molto, molto rare!

Igloo



- Generato nei biomi: Ice plains / Cold taiga;

- Note: alcuni di questi edifici nascondono un piano sotterraneo, con un abitante zombi rinchiuso dietro a delle sbarre di ferro. Utilizzando prima una pozione di debolezza su di lui e poi dandogli una mela d'oro (troverete entrambe nella stanza) sarete in grado di farlo tornare allo stato normale.

Baita della strega



- Generata nei biomi: Swamp;

- Note: all'interno della struttura, l'unico nemico che può essere generato dal sistema di gioco è, per l'appunto, la strega.

Tempio nella giungla



- Generato nei biomi: Jungle;

- Note: al piano terra troverete un piccolo rompicapo da risolvere utilizzando delle leve che vi permetterà di aprire la porta per scendere al piano inferiore. Prestate molta attenzione a dove mettete i piedi: ci saranno almeno due trappole azionate da fili nascosti, per cui ricordatevi di illuminare a dovere l'area. Se riuscirete ad arrivare incolumi in fondo al percorso troverete un forziere riempito (in maniera casuale) di oggetti preziosi!

Tempio nel deserto



- Generato nei biomi: desert (con Y=64, quindi possono essere parzialmente sottoterra);

- Note: al centro del pavimento della sala principale c'è un unico blocco di terracotta blu. Sotto di esso troveremo una stanza nascosta con quattro forzieri pieni di materiali preziosi ma attenzione: in corrispondenza della terracotta, nel sotterraneo, troveremo una pedana a pressione! Se per sbaglio la calpesteremo, attiverà una letale trappola a base di dinamite che farà in mille pezzi noi e i tesori!

Dimora nella foresta



- Generate nel bioma: roofed forest;

- Strumenti utili per la ricerca: mappa dell'esploratore di foreste (acquistabile da un cartografo);

- Nota: questo imponente edificio è l'unica area del gioco in cui è possibile trovare due particolari tipi di nemici umanoidi: il difensore, armato di ascia e in grado di infliggere ingenti danni e l'evocatore, che può creare sotto ai nostri piedi intere fila di zanne che ci danneggeranno attraversandole o sostandoci sopra; quest'ultimo è inoltre in grado di evocare i Vex, spettri volanti in grado di inseguirci anche attraverso le pareti.