31 maggio 2018 12:00 GTA Online: arrivano le missioni Omicidio di Madrazo Rockstar lancia nuove attività per il comparto online di GTA V, con sconti e promozioni per nuovi veicoli

Come ogni settimana, Rockstar Games ha annunciato le iniziative disponibili nell'ecosistema di GTA Online, tra nuove attività e sconti per i veicoli da acquistare. Il team di sviluppo ha presentato le nuove missioni Omicidio di Madrazo, in cui il signor Madrazo fornirà degli incarichi urgenti da completare per ottenere ottime ricompense e GTA$ doppi.

COME OTTENERE RICOMPENSE DOPPIELe missioni del signor Madrazo sono un ottimo modo per ottenere GTA$ ed esperienza doppia. Fino al 4 giugno, gli incarichi Omicidio offriranno GTA$ e RP doppi, che potrete guadagnare anche nelle modalità Guerriglia motorizzata e Piede in fallo, nelle missioni di vendita di Contrabbandieri e infine in Traffico d'armi, che può godere inoltre di tempi di ricerca raddoppiati per la squadra di ricercatori del bunker.

GLI SCONTI DELLA SETTIMANAFino al 4 giugno potrete godere di sconti che variano dal 25 al 40% su una vasta gamma di macchine da guerra e veicoli ad alte prestazioni, mentre la Maze Bank Foreclosures offre sconti dal 40 al 50% su una serie di proprietà e miglioramenti come Bunker (-40%), ristrutturazioni dei bunker (-40%), hangar (-50%) e officine dell'hangar (-50%). Di seguito le immagini dei mezzi di trasporto in offerta per il resto della settimana.