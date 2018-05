GTA Online, le novità della settimana: arriva la modalità "Piede in fallo"

Rockstar Games ha annunciato le novità disponibili questa settimana nell'ecosistema di GTA Online: tra tutte, spicca la nuova modalità Piede in fallo, in cui i partecipanti sono divisi in squadre e competono su una piattaforma sospesa sopra l'oceano, che diventerà gradualmente più piccola.



La modalità, disponibile per un tempo limitato, vede i nemici costretti a rientrare in gioco in un'apposita zona rossa in seguito a un'uccisione: in caso di morte, avrete solo pochi secondi per mettervi in salvo prima di precipitare irrimediabilmente nel vuoto. Cimentandovi in questa modalità Competitiva otterrete denaro GTA$ e punti esperienza doppi per tutta la settimana, fino a lunedì 21 maggio.