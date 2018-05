GTA Online, le novità della settimana: al via l'evento Memorial Day 2018

COME OTTENERE RICOMPENSE DOPPIEAl di fuori dell'evento settimanale, potrete ottenere doppie ricompense in quattro modalità differenti: la prima è Guerriglia motorizzata, che offre sette mappe costellate di armi e veicoli armati con cui eliminare le squadre nemiche finché non ne resterà una sola.



La seconda è Commissioni della clubhouse, in cui dovrete liberare i detenuti innocenti in Fuggitivi o proteggere i meno fortunati in Mercenari. Registrandosi come boss o CEO potrete giocare negli eventi della modalità Freemode e ottenere GTA$ e RP doppi fino al 28 maggio. Potrete spazzare via i bersagli nella modalità Cacciatore di teste o dilettarvi con il Ramp Buggy nella modalità Saltinrampa. È stata prolungata di una settimana la durata delle ricompense in GTA$ e RP doppi di Piede in fallo, ultima modalità di GTA Online di cui vi abbiamo parlato pochi giorni fa.