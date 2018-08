23 agosto 2018 10:01 La Champions League di FIFA 19 è alle porte Abbiamo avuto lʼoccasione di mettere nuovamente le mani sullo sportivo di EA, il punto della situazione

Ormai siamo in dirittura d’arrivo: la nuova edizione del gioco di calcio più venduto e apprezzato al mondo sta per tornare e alla Gamescom 2018, la fiera di videogiochi più importante d’Europa, abbiamo messo le mani su una versione pressoché definitiva del titolo marchiato EA Sports. Sfruttiamo l’occasione per fare il punto della situazione prima dell’inizio della nuova stagione.

Cos’è - FIFA 19 è il nuovo capitolo della simulazione di calcio ufficiale dell’omonima federazione. Proprio per questo motivo, è sempre stato uno dei titoli sportivi più completi in termini di licenze, proponendo ai suoi appassionati la riproduzione più realistica e aggiornata di ogni stagione. Negli ultimi tempi è riuscito ancora di più a catturare l’attenzione dei giocatori di tutto il mondo grazie alla modalità Ultimate Team, che permette di creare la propria squadra acquistando dei pacchetti di carte virtuali per poi lanciarsi nelle partite online. Dall’edizione 17 ha anche una modalità storia che permette di vivere l’ascesa di un giocatore immaginario, Alex Hunter, mentre quest’anno è stata aggiunta la Champions League e l’Europa League.

Cosa abbiamo provato - Alla Gamescom gli sviluppatori di Electronic Arts ci hanno mostrato per la prima volta la nuova modalità storia, Il Viaggio, che estenderà i suoi orizzonti con due nuovi giocatori, oltre al già celeberrimo Alex Hunter. Abbiamo anche giocato un bel po’ di partite per dare uno sguardo ai cambiamenti apportati al sistema di gioco, che tra le altre cose ha un nuovo e spettacolare sistema di tiro, e l’aspetto estetico della Champions League, che come da previsto viene riproposta alla perfezione. Gli stadi addobbati per la Coppa dei Campioni riescono a trasmettere alla perfezione le emozioni e la tensione delle grande serate del calcio europeo e non c’è dubbio sul fatto che questa introduzione sia l’ennesimo, grandioso passo in avanti per la serie. Su FIFA 19 ci sono davvero pochi dubbi e anche quest’anno sarà un gran bel giocare.