Il rapper Travis Scott al lavoro sulla colonna sonora di NBA 2K19

Scott, che sarà il produttore esecutivo della colonna sonora di NBA 2K19, sarà inserito dagli sviluppatori anche all'interno del gioco e potrebbe avere potenzialmente un ruolo di contorno nella modalità Carriera. Lo stesso rapper ha mostrato un nuovo video sul proprio profilo Twitter, in cui conferma la collaborazione con 2K Sports in compagnia di LeBron James, star del basket americano.



Aspettando l'uscita di NBA 2K19, prevista per l'11 settembre su PC e console, vi lasciamo in compagnia del video che vede Travis Scott e LeBron James impegnati a parlare della colonna sonora del gioco.