F1 2018 scalda i motori per la nuova stagione

F1 2018 è di nuovo protagonista con un nuovo video che ritrae il suo gameplay e ci fa ascoltare tema musicale ufficiale realizzato da Brian Tyler.



"F1 ha subito un enorme rebranding visivo quest'anno. Ha un aspetto nuovo ed eccitante e stiamo cercando di far entrare il realismo nel gioco il più possibile. Il nostro obiettivo di quest'anno è stato quello di garantire il più grande miglioramento visivo possibile per offrire un'esperienza più autentica e realistica. Quando lo guardi parallelamente al gioco del 2017, credo si noterà un enorme salto in avanti", è stata la dichiarazione dell'art director Stu Campbell in occasione della pubblicazione del trailer che precede l'arrivo del gioco nei negozi.



F1 2018 sarà disponibile dal 24 agosto per PC, PS4 e Xbox One, buona visione!