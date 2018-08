La Serie A torna in FIFA 19

Spinti probabilmente dal clamoroso trasferimento di Cristiano Ronaldo , testimonial internazionale del gioco, dal Real Madrid alla Juventus , Electronic Arts e Lega Serie A si sono riavvicinati per inserire ufficialmente il campionato italiano in FIFA 19 . Grazie a questa iniziativia, gli appassionati potranno vivere un’esperienza ancora più autentica grazie alla presenza del logo ufficiale, i loghi sulle divise, il trofeo e il pallone ufficiale della Serie A TIM .

L'annuncio è arrivato con un commento di Gaetano Miccichè, Presidente della Lega Serie A:



"L'accordo siglato con un partner di fama internazionale come EA SPORTS testimonia il riconoscimento che sta avendo il nostro Campionato a livello mondiale. La presenza della Serie A TIM in FIFA 19 ci consentirà di consolidare il nostro brand nel mercato dei giochi elettronici, un settore sul quale come Lega puntiamo molto per i prossimi anni. Tutti gli appassionati potranno quindi divertirsi, sfidandosi in partite emozionanti per provare a conquistare la Coppa di Campione d'Italia".