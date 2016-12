Luci del Nord, il grand hotel viaggiante nel mondo incantato delle regioni artiche

Un hotel viaggiante in giro per il Mare Artico, in un mondo incantato fatto di ghiaccio e di isole sperdute tra gli iceberg. Il tour offerto dalla nave Noorderlicht, Northern Lights in inglese (Luci del Nord), è uno slalom nella regione Artica, in particolare tra le isole norvegesi di Svalbard, e altre località remote dell'arcipelago, alla ricerca degli animali selvatici. L'itinerario si snoda tra Longyearbyen, in Spitsbergen, nell'arcipelago di Svalbard, tra le isole Lofoten e località della terraferma, sempre nelle regioni polari.



La nave ha 10 cabine e può ospitare fino a 20 passeggeri. A bordo ci sono due gommoni che permettono agli ospiti di raggiungere le isole per vedersi dei luoghi altrimenti inaccessibili. Con escursioni tra montagne di neve e di ghiaccio, foche, pinguini, volpi artiche e splendidi orsi polari.