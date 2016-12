Italia: dieci hotel con vista sulla storia

Aprire la finestra al risveglio e affacciarsi sulla cupola del Brunelleschi, oppure scendere in piscina e nuotare tra rovine etrusche. Da Trieste in giù l'Italia è tappezzata da magnifici hotel strategicamente posizionati su paesaggi, strade e piazze in cui si è passata la storia d'Italia, d'Europa e del mondo. Eccone dieci .

Cominciamo da Trieste: il Savoia Excelsior si affaccia proprio su quelle Rive sulle quali alla fine della prima guerra mondiale si cui si celebra il centenario, sbarcarono i primi soldati italiani in un tripudio di folla festante e di tricolori.



Tutto il fascino di una trionfante Serenissima e i suoi innumerevoli secoli di storia e i suoi canali dalle stanze dell'Hotel Splendid Venice: la sera vi accompagna lo sciabordìo dei rari natanti: al mattino il brusìo della città più bella del mondo.



A Milano, all'Hotel The Gray potete svegliarvi guardando dall'alto la movida frenetica della galleria più famosa d'Italia, progettata dall'architetto Giuseppe Mengoni e costruita nel 1865, immortalata dal grande Boccioni nel suo rissa in galleria, che vide protagonisti interventisti e pacifisti nel 1914. Poco lontano, all'Hotel Town House in diretta i pinnacoli del Duomo di Milano e la magnifica piazza cuore pulsante dell'Italia produttiva.



Una panoramica sulla città di Stendhal, la magnifica Parma con i suoi incanti storici e letterari, dall'Hotel Palace Marialuigia, dal nome di maria Luisa d'Asburgo Lorena, che governò il ducato di Parma Piacenza e Guastalla dal 1814 al 1847, lasciando un ottimo ricordo nei suoi sudditi.



Nuotare circondati dalle memorie autentiche degli Etruschi e del loro mondo ancora misterioso è l'emozione, veramente unica, che vi può dare Il Brufani Palace Hotel di Perugia , meta gradita dell'imperatrice madre d'Inghilterra e del principe Alberto di Monaco.



Ed eccoci a Roma, dove il breakfast si può consumare in santa pace ammirando la cittò eterna e sullo sfondo la cupola di San Pietro sia all'Hotel Metropole sia al centralissimo Hotel Bernini.



Ed ecco uno dei paesaggi più famosi – se non il più famoso – del mondo: dal Grand Hotel Parker's di Napoli si gode un colpo d'occhio da sindrome di Stendhal , con il profilo del Vesuvio che dipinge l'orizzonte: potete ammirare la capitale dei Borboni, la Magna Grecia e l'Antica Roma oppure, poco sotto, ammirare l'inconfondibile sagoma di castel dell'Ovo che si slancia sul Tirreno.