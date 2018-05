Gigi Hadid irriconoscibile sulla copertina di Vogue Italia, è polemica

Vogue Italia è nel mirino del web a causa della cover per la rivista di maggio. Immortalata dal fotografo Steven Klein assieme al modello Justin Martin, Gigi Hadid sfoggia una tonalità di pelle ben diversa dalla sua, molto più scura. Troppo secondo gli utenti, che sui social esprimono il loro disappunto verso questa scelta, chi ironizzando su un uso eccessivo di Photoshop o di autoabbronzante e chi invece parlando in toni molto più duri di "blackface": si tratta di uno stile di makeup teatrale nato negli Stati Uniti nel XIX secolo, utilizzato dagli attori bianchi per rappresentare in maniera caricaturale le persone di colore e, proprio per questo movito, abolito. Nella valanga di critiche c'è tuttavia chi difende la rivista facendo notare che una modella, proprio per esigenze professionali, deve sapersi trasformare sul set.