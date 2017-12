Gigi Hadid mostra le ascelle non depilate in un video, scoppia la polemica online

Benché abbia solo 22 anni, Gigi Hadid è una modella di fama internazionale e ha fatto della bellezza un mestiere. Ovviamente della “bellezza” secondo i canoni del mondo della moda. Modificarne l’immagine “perfetta”, come è accaduto in questo caso, ha dunque suscitato scalpore. Il magazine “Love” sta producendo quotidianamente, per tutto il mese di dicembre, una serie di video promozionali che ritraggono delle modelle alle prese con diverse situazioni.



Gigi è mostrata mentre si allena e in due brevi momenti solleva le braccia mostrando le ascelle, che sembrerebbero leggermente pelose. I commenti sono stati soprattutto opposti tra il disgusto e l’approvazione, ma non solo. Mentre alcuni ritengono criticamente che in questo video l’emancipazione passi attraverso forme di pornografia leggera, altri sostengono che il presunto pelo sia un trucco usato per evocare sudore e sporco all'intero di un video artistico e provocatorio. E voi cosa ne pensate?