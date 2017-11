Da studentessa a Miss Mondo 2017: la trasformazione di Manushi Chhillar

Nata il 14 Maggio 1997 da una coppia di dottori, Manushi Chhillar stava seguendo le orme dei genitori affrontando gli studi in medicina con ottimi risultati. Tuttavia quella non era la sua unica passione: la ragazza, infatti, ha dichiarato che fare la modella (e diventare Miss Mondo) era sempre stato il suo sogno.



Dall’adolescenza Manushi ha affiancato agli studi un duro lavoro su se stessa e sulla propria immagine per raggiungere il proprio obiettivo. Con impegno ha studiato inglese, danza, recitazione, equitazione e, non di meno, come curare il proprio aspetto. E i risultati si vedono.