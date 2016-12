Nello spazio a caccia degli asteroidi di platino

L’idea di sfruttare le risorse naturali degli asteroidi è venuta alla Planetary Resources, una società americana che ha presentato i suoi progetti al Museo del Volo di Seattle. Ad ascoltare i progetti stellari erano seduti in sala volti noti: James Cameron, regista di Avatar e Titanic, Larry Page, cofondatore di Google, Eric Schmidt, presidente di Google, Rosse Perot Jr, figlio dell'ex candidato alla Casa Bianca, e Charles Simonyi, miliardario noto per le sue passeggiate nello spazio da turista. Tra di loro anche investitori e astronauti della Nasa.

L'incontro tra questi big sembra dare il "via" alla corsa al platino. E la società assicura che i guadagni potenziali saranno altissimi. I corpi celesti hanno dimensioni da pochi metri a centinaia di chilometri: un pianeta di 800 metri di diametro potrebbe contenere 130 tonnellate di platino, per un valore di sei miliardi di dollari. Planetary Resources prevede che entro due anni verrà lanciata nello spazio una sonda con un telescopio per rintracciare gli asteroidi più "interessanti". Ed è anche previsto un progetto per portare gli asteroidi vicino alla terra per facilitare l’estrazione dei preziosi materiali al loro interno. Qualcuno ha anche pensato di estrarre il ferro direttamente nello spazio per costruire stazioni spaziali. Roba dell'altro mondo.