La donna surfista di Etro, tra il Pacifico e il Giappone

Etro e la sua surfista zen Ansa 1 di 28 Ansa 2 di 28 Ansa 3 di 28 Ansa 4 di 28 Ansa 5 di 28 Ansa 6 di 28 Ansa 7 di 28 Ansa 8 di 28 Ansa 9 di 28 Ansa 10 di 28 Ansa 11 di 28 Ansa 12 di 28 Ansa 13 di 28 Ansa 14 di 28 Ansa 15 di 28 Ansa 16 di 28 Ansa 17 di 28 Ansa 18 di 28 Ansa 19 di 28 Ansa 20 di 28 Ansa 21 di 28 Ansa 22 di 28 Ansa 23 di 28 Ansa 24 di 28 Ansa 25 di 28 Ansa 26 di 28 Ansa 27 di 28 Ansa 28 di 28 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Per questo viaggio immaginario che parte dalla California, transita nelle isole dell’Oceano Pacifico e approda infine in Giappone, la donna Etro sfoggia abiti leggeri e un patchwork di colori, per una vita ideale all’aria aperta e a contatto con la natura. Le stampe floreali dei kimono giapponesi si accompagnano alle camicie hawaiiane, ma ci sono anche jeans da lavoro e vestaglie in denim in versione patchwork, oppure mini abiti in maglia aderente pronti a trasformarsi, se occorre, in mute da sub. Lo dicono a chiare lettere le giacche bolero colorate, realizzate in vero neoprene. Nella valigia di questa globetrotter non mancano abiti macramé, completi in cotone ricamato, caftani e abiti fluttuanti, mentre la sua anima sportiva è testimoniata dalle tavole da surf in fantasia Paisley e dalle sneaker in stile sub, indossati dalle surfiste Victoria Vergara, tra le prime dieci al mondo, e Maribel Koucke.



Etro, dopo la sfilata, sabato 22 settembre festeggia i suoi 50 anni di attività con una mostra al Mudec, il Museo delle Culture di Milano; l’esposizione, intitolata “Generation Paisley”, è visitabile gratuitamente dal 23 settembre al 14 ottobre, con cinque stanze completamente foderate dai tessuti della maison. I visitatori potranno anche interagire con un video, inserendo pattern e stampe. E visto che la maison è partita dai tessuti, saranno esposte non solo le sue creazioni, ma anche quelle di stilisti come Walter Albini, Pino Lancetti, Ungaro e Valentino. Per celebrare l'anniversario, da sabato 22 settembre sarà disponibile anche una capsule collection, realizzata da Veronica e Kean Etro con maglie, felpe, T-shirt e accessori con la scritta "Faithful to Love and Beauty".