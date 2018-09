Emporio Armani: la sfilata evento decolla all’aeroporto di Linate

Ai 2300 invitati alla sfilata primavera estate 2019 di Emporio Armani è stato chiesto di presentarsi muniti di un documento di identità valido: in effetti sono stati sottoposti a un vero check in come per imbarcarsi su un volo. La cornice, del resto, poteva lasciar intuire qualcosa, visto che lo show si è svolto all’aeroporto di Linate, aperto per la prima volta nella sua storia a un evento di questo tipo. L'evento è stato un grande show: i modelli, per la prima volta uomini e donne insieme, hanno sfilato su una passerella allestita nell'hangar che da oltre 20 anni è dominato dalle immagini pubblicitarie della maison. E, alla fine,il concerto a sorpresa di Robbie Williams ha incantato gli spettatori.