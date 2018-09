Fashion: la ragazza Blumarine, romantica e spigliata

La sfilata Blumarine Showbit/Mondadori Portfolio 1 di 21 Showbit/Mondadori Portfolio 2 di 21 Showbit/Mondadori Portfolio 3 di 21 Showbit/Mondadori Portfolio 4 di 21 Showbit/Mondadori Portfolio 5 di 21 Showbit/Mondadori Portfolio 6 di 21 Showbit/Mondadori Portfolio 7 di 21 Showbit/Mondadori Portfolio 8 di 21 Showbit/Mondadori Portfolio 9 di 21 Showbit/Mondadori Portfolio 10 di 21 Showbit/Mondadori Portfolio 11 di 21 Showbit/Mondadori Portfolio 12 di 21 Showbit/Mondadori Portfolio 13 di 21 Showbit/Mondadori Portfolio 14 di 21 Showbit/Mondadori Portfolio 15 di 21 Showbit/Mondadori Portfolio 16 di 21 Showbit/Mondadori Portfolio 17 di 21 Showbit/Mondadori Portfolio 18 di 21 Showbit/Mondadori Portfolio 19 di 21 Showbit/Mondadori Portfolio 20 di 21 Showbit/Mondadori Portfolio 21 di 21 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

La donna Blumarine non rinuncia alla sua femminilità, ma la indossa con spigliatezza, con bluse leggere e morbide, stampate nei colori tenui del panna o del beige, indossate sui pantaloncini da ciclista nei toni dell’arancione, del lilla o del turchese, come per segnalare una duplice anima, dolce e sportiva allo stesso tempo.



In passerella tanti trafori, volants e ricami, accostati a contrasto con capi in tinta unita e dai toni brillanti. Ci sono i fiori, le tute color sabbia con i pantaloni morbidi, i top leggerissimi, le bluse traforate e la giacca arancione brillante da indossare sui jeans strappati con le toppe a fiori. Insomma, ci sono gli abiti per esprimere stati d’animo multiformi, a seconda di come ci si sente a vivere in ogni momento della giornata.