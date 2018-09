Dolce e Gabbana: in passerella una sfilata di super Vip

In passerella sfila una parata di super star, per indossare la collezione primavera estate 2019 di Dolce&Gabbana: ci sono la ex-Premiere Dame Carla Bruni, l'attrice Monica Bellucci, le sempre bellissime Eva Herzigova e Marpessa, la famiglia Rossellini al gran completo con mamma Isabella e i figli Roberto ed Elettra, con ultimo nato in braccio.