Roberto Cavalli: in passerella la sua donna è atletica e sensuale

In passerella ad interpretare il mondo Roberto Cavalli, visto dal suo direttore creativo Paul Surridge, ci sono le top model Gigi e Bella Hadid, bellissime negli abiti da sera, ricamati di cristalli in tessuti stretch per assecondare il corpo e le sue esigenze di movimento.

La pelle e la seta sono intessute a mano, mentre una nuova tecnica patchwork è applicata al pitone e al cavallino, rivestiti con uno speciale trattamento a base di alluminio.

L'influenza dell'abbigliamento tecnico sportivo emerge nelle linee essenziali dei pantaloncini attillati, tipo quelli da ciclista, indossati sotto agli abiti o in completo con la giacca sartoriale. Il tocco sportivo prosegue ai piedi: le nuove sneakers Cavalli Viper, introdotte nella collezione maschile, vengono presentate in una versione femminile abbinate a mini dress e pantaloncini. Le borse svelano un nuovo logo Roberto Cavalli, con due C borchiate che si intrecciano sinuosamente come un serpente, un simbolo Cavalli che appare anche su orecchini e collane.